Golcü sıkıntısı devam ediyor

Fırtına'da forvet transferi için yoğun bir mesai yapılıyor. Bordo-Mavili ekibin gündemindeki isimler ise Onuachu ve Weghorst. Özellikle son 4 maçta rakip fileleri havalandıramayan Bordo-Mavili takımda Başkan Ertuğrul Doğan'ın bu konuyu çözüme kavuşturmak için harekete geçtiği belirtildi. Doğan, transferlerle yakından ilgilenirken, uzun süredir gündemde yer alan Onuachu ve Weghorst için çalışıyor. Onuachu'nun kulübü Southampton, Trabzonspor'un ısrarı karşısında halen daha beklenen seviyelere gelmezken; Weghorst'un kulübünün ise ödeme konusunda nakit isteği noktasında ısrarı sürüyor.

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