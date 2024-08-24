Eyüp gözünü Sivas’a dikti

Eyüpspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Saat 19.15'te başlayacak zorlu karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa uzanan ligin yeni ekibi, ilk iki haftada topladığı 4 puanlık başarısıyla dikkat çekiyor. İlk maçında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan İstanbul ekibinde kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan, 2. hafta maçında 4-1 yendikleri Bodrum FK karşısında kulübede görev alamamıştı. Cezasını tamamlayan genç çalıştırıcı, bugün yedek kulübesindeki yerini alabilecek.