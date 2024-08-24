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Danilo Pereira sürprizi

Fenerbahçe’nin, PSG’nin satış listesine koyduğu Portekizli ön libero ile ilgilendiği öne sürüldü. Mourinho’nun da stoperde de görev yapabilen vatandaşının transferine onay verdiği ifade ediliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024
Danilo Pereira sürprizi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberde Sarı-Lacivertliler'in Fransız devi PSG'nin İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin kararıyla satış listesine koyduğu Danilo Pereira ile ilgilendiği öne sürüldü. Sarı-Lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun da stoper de görev yapabilmesi nedeniyle vatandaşının transferine onay verdiği ve Sarı-Lacivertli kurmayların kısa süre içerisinde Fransız ekibiyle görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Kanarya'nın, PSG ile kontratı sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki futbolcunun transferini düşük bir bonservis bedeli karşılığında bitirmek istediği de gelen haberler arasında. Geçen sezon Fransız temsilcisiyle 34 maçta sahaya çıkan ve 1 gol, 1 asiste imza atan deneyimli futbolcuya güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor.

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