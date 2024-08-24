Bu oyun kazandırır!

UEFA Konferans Ligi playoff ilk maçında St.Gallen ile deplasmanda golsüz berabere kalmasına rağmen geride kalan haftalara nazaran daha iyi bir oyun ortaya koyan Trabzonspor'da keyifler yerine geldi. Bordo-Mavililer, mücadelede pek çok pozisyon yakalamasına karşılık, St. Gallen kalecisi Lawrence Ati-Zigi'i geçememişti. Kadroda yaptığı radikal değişimin karşılığını alan Avcı, bu oyunu daha da güzelleştirebileceklerini söyledi. Karşılaşma sonrası futbolcularını tebrik eden deneyimli çalıştırıcının soyunma odasında şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Gösterdiğiniz reaksiyon çok önemliydi. Sahada oyun disiplinine bağlı kaldınız. Zaman zaman bireysel performans eksikleri olsa da size olan güvenimi boşa çıkarmadınız. Çok iyi takım olacağımızı söylüyorum ve bunu yakın zamanda göstereceğimize inanıyorum. Şimdi önümüzde bir final maçı kaldı. Bunu kazanıp adımızı UEFA Konferans Ligi'nde gruplara yazdırmalıyız."

Tecrübeli teknik adam, rövanş maçı öncesi oyuncularına UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmanın çok önemli olduğudan bahsederek hedefi gösterdi.

Kadroda yapılan radikal değişiklikler, Trabzonspor'da gelecek adını önemli biı kapıyı açtı.