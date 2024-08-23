Boca Juniors direniyor

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertlilerin, Cristian Medina için Boca Juniors'a yaptığı 11 milyon Dolar olan transfer teklifi reddedildi. Arjantin kulübünün Fenerbahçe'den 15 milyon Dolar transfer bedeli istediği ifade edildi. 22 yaşındaki oyuncu için yeniden bir transfer teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. Arjantin'de transfer döneminin 6 Eylül'de kapanması, Boca Juniors'ın bu pazarlıkta elini güçlendiriyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Medina'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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