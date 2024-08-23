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Boca Juniors direniyor

Boca Juniors, Fenerbahçe’nin Cristian Medina için yaptığı 11 milyon Dolar teklifi reddetti ve revize yapılmasını istedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Boca Juniors direniyor

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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertlilerin, Cristian Medina için Boca Juniors'a yaptığı 11 milyon Dolar olan transfer teklifi reddedildi. Arjantin kulübünün Fenerbahçe'den 15 milyon Dolar transfer bedeli istediği ifade edildi. 22 yaşındaki oyuncu için yeniden bir transfer teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. Arjantin'de transfer döneminin 6 Eylül'de kapanması, Boca Juniors'ın bu pazarlıkta elini güçlendiriyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Medina'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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