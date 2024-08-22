PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mehmet Sepil Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili konuştu: Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Mehmet Sepil Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili konuştu: Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Sahaya giren Ali Koç'un kendilerine hiçbir şekilde bilgi vermediğini ifade eden Sepil, "Bizde bilgi olsa, Ali Başkan'ın stada neden girdiğini, o tarafa neden gittiğini bilsek yardımcı olacağız. Bu çok alışık olunan bir durum değil, ben 11 yıllık futbol geçmişimde ilk kez görüyorum. Sebebini bilsek, haberimiz olsa biz her türlü yardımı yapardık" dedi. Sepil, "Biz böyle durumlarda karşı kulübün Başkanı'ndan yardım isteriz. Bana her zaman yardım edilmiştir, ben de İzmir'e gelen takımlara hep yardım etmişimdir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepilden Ali Koç olayına flaş yorum! İlk defa görüyorumMehmet Sepilden Ali Koç olayına flaş yorum! İlk defa görüyorum
Mehmet Sepil'den Ali Koç olayına flaş yorum! "İlk defa görüyorum"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil Timur Cihantimur hakkında yeni detay! Sırılsıklam aşık çıktı: Cezaevindeki tüm telefon haklarını sevgilisine kullandı
Üniversiteliye özel yurt şoku: İstanbul diğer illere fark attı! 42 bin TL’ye bile oda var
Türk Telekom
Spor yazarları Galatasaray-Young Boys maçını değerlendirdi! Batshuayi’nin çabası övgü! Orta sahaya dikkat
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
Ankara’da başladı Bolu’ya sıçradı! Gerede’de orman yangını: Bir köy daha tahliye edildi
Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’den ayrılma kararının perde arkasını TAKVİM araladı!
MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Kaderimiz İstanbul’da belli olacak! Galatasaray Young Boys’a İsviçre’de 3-2 yenildi
Fed tutanakları yayımlandı! Faiz indirimi olacak mı?
CHP yandaşı Murat Ağırel’in ayakkabı yalanı elinde patladı! ’’Bir yılda değil 8 yılda dağıtıldı’’
Manisa’da hamile kadın sokak ortasında darp eden adam tutuklandı! | Ömer Çelik’ten tepki: Kadına şiddet insanlık dışıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den terörle mücadele açıklaması: DEM Parti’ye hazine yardımı kesilsin
Hapisten çıkar çıkmaz Engin Polat’ın yanına koştu! Dilan Polat’a yasak listesi: Polatgiller’i artık böyle görmeyeceksiniz...
Putin 13 yıl sonra Çeçenistan’ı ziyaret etti hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü
SON DAKİKA