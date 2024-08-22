Mehmet Sepil Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili konuştu: Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Sahaya giren Ali Koç'un kendilerine hiçbir şekilde bilgi vermediğini ifade eden Sepil, "Bizde bilgi olsa, Ali Başkan'ın stada neden girdiğini, o tarafa neden gittiğini bilsek yardımcı olacağız. Bu çok alışık olunan bir durum değil, ben 11 yıllık futbol geçmişimde ilk kez görüyorum. Sebebini bilsek, haberimiz olsa biz her türlü yardımı yapardık" dedi. Sepil, "Biz böyle durumlarda karşı kulübün Başkanı'ndan yardım isteriz. Bana her zaman yardım edilmiştir, ben de İzmir'e gelen takımlara hep yardım etmişimdir" ifadelerini kullandı.

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