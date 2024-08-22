Fırtına atv’de esecek

Trabzonspor, yeni sezona beklenenin altında bir başlangıç yaparak oynadığı 5 resmi mücadeleden 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Avrupa Ligi'ne de veda eden Bordo- Mavililer bugün Konferans Ligi'nde sahaya çıkacak.

Fırtına, play-off turu ilk maçında bugün saat 22.00'de İsviçre ekibi St. Gallen'e konuk olacak. Portekizli hakem Miguel Nogueira'nın yöneteciği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, deplasmandan avantajlı skorla dönüp çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Fırtına'da kritik karşılaşma öncesinde gözler Draguş, Trezeguet, Ozan Tufan ve Cihan Çanak gibi oyuncularda olacak. Öte yandan Trabzonspor'da sakatlanan Nwakaeme, maç kadrosundan çıkartıldı.