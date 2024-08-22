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Emekli zammına 3'lü formül

Milyonların Ocak zammı için ipuçları şimdiden geliyor. Enflasyon tahminlerine göre zam aralığı memurlarda yüzde 6.62-10.71, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.64-14.89 aralığında bekleniyor. İşte detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Emekli zammına 3’lü formül

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Milyonlarca memur ve emekli yeni yıla yeni maaşla başlayacak. Maaş zamlarında enflasyon oranları belirleyici olacak. Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst sınırını yüzde 42 olarak belirledi. Ekonomistlerle yapılan son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini yüzde 43.31 olarak yer aldı. Bu tahminler hem memurların hem emeklilerin artışları için ipuçları veriyor. Hem zam oranına hem de nasıl uygulanacağına ilişkin pek çok soru geliyor. İşte bu soruların yanıtları...

SSK VE BAĞ-KUR'LULARIN AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Eğer 2024 enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 10.64 çıkacak. Yüzde 42'lik bir orana ulaşılması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 13.84'ü bulacak. 2024 yılı yüzde 43.31 enflasyon ile tamamlanırsa da SSK ve Bağ-Kurluların artışı yüzde 14.89 seviyesine çıkacak.

ZAM ORANI NASIL YANSITILACAK?
Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı ödemesi 12 bin 500 liraya yükseltildi. Ocak zammı bu tutara değil, kök aylıklara yansıtılacak. Kök aylıklar Ocak artışıyla yeniden hesaplanacak. Hesaplanan tutara yeni maaşın yüzde 4'ü ya da 5'i oranında ek ödeme eklenecek. Çıkan rakam taban aylığın altındaysa taban aylık, üstündeyse hesaplanan tutar emekliye ödenecek.

KÖK AYLIK NASIL ÖĞRENİLİYOR?
Bunun için e-Devlet'ten 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girin. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, sizin kök aylığınız. Ekranda çıkan 'ek ödeme tutarı' maaşınızın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyarken, hemen altında yer alan '5510 Ek 19 Miktarı' ise maaşınızı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) 12 bin 500 liraya tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. e-Devlet'te aylık tutarı olarak görünen rakam 12 bin 500 lira ise sizin kök aylığınız 12 bin 500 liradır.

EK İYİLEŞTİRME YAPILIR MI?
Emekliler Ocak zammının oranını o ayın başında öğrenecek. Aynı ay da ortaya çıkan zam oranı kök aylıklara yansıtılacak. Bu tarihlerde bir ek iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da ele alınacak. Refah payı, taban aylık artışı gibi formüller masaya yatırılarak karar verilecek.

MEMURLARIN VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI KADAR BEKLENİYOR?
Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısında enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Eğer 2024 yılı için yüzde 38'lik tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 0.58 olacak. Ocak zammı da bu durumda yüzde 6.62 çıkacak. 2024 enflasyonu yüzde 42 olursa enflasyon farkı yüzde 3.49'a, Ocak zammı ise bununla yüzde 9.70'e ulaşacak. 2024 enflasyonu yüzde 43.31, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 14.89 olarak gerçekleşirse, bu durumda enflasyon farkı yüzde 4.45'i, Ocak zammı yüzde 10.71'i bulacak.

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