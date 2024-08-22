Becao Çizme yolcusu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao İtalyan kulüplerinin radarında. Atalanta'nın 28 yaşındaki defans oyuncusu için Sarı- Lacivertli kulüple temasa geçtiği ve resmi teklifini ilettiği öğrenildi.

Bergamo ekibinin 1,5 milyon kiralama, 9 milyon Euro da satın alma opsiyonu olmak üzere toplamda 10,5 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısı çaldığı ancak bu teklifin kubal edilmediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcuyla Torino'nun da ilgilendiği ifade ediliyor. Geçen sezon başında Udinese'den yaklaşık 8,5 milyon Euro'ya transfer edilen Becao'nun yeniden İtalya'ya dönmesi yüksek bir ihtimal.