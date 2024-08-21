Hasan Arat: 3 transfer yapacağız

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, Nesine ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında konuştu. Arat,"Kara Duvar projesi bakanlıktan geçti ancak İçişleri Bakanlığı'nın onayı bekleniyor" dedi.

Arat, Lugano maçı ile ilgili de, "Avrupa'da ilk maçımıza çıkacağız. İlkler zordur ama biz takımımıza güveniyoruz" diye konuştu. Hasan Arat transferle ilgili de "İhtiyacımız belli. 3 oyuncu planımız vardı. Hocamızın kontrolüyle gittiğini bilmenizi istiyorum" açıklamasını yaptı. Beşiktaş Başkanı, "Çok fazla kontratlı oyuncular var. Biz büyük bir hassasiyetle yürütmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.