Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys’a konuk olacak!

Cimbom bu akşam İsviçre'de çok kritik bir sınava çıkacak... Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak. Bern şehrindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak. Zorlu karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert görev yapacak. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

KAAN AYHAN VE DAVINSON YOK

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçlarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Sarı-Kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza vermişti.

Cimbom'da ayrıca Kaan Ayhan cezası, Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Hastalığı yüzünden kafilede yer almayan Barış Alper Yılmaz kendini iyi hissedince akşam saatlerinde özel uçakla İsviçre'ye gitti. Milli futbolcunun çok büyük bir ihtimalle ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.