İmralı "statü"kosu! Öcalan 10 günde ikinci kez "Umut Hakkı" istedi... Ahmet Türk'ü ve kayyumları gündeme getirdi

Öcalan, kayyumların kalkmasını ve DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün göreve iade edilmesini istedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de "Öcalan huzuru, Ahmetler huzura" demişti.

PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, Terörsüz Türkiye raporunun çıkmasıyla 10 günde ikinci kez "Umut Hakkı" talep etti.

Terörsüz Türkiye raporunun kabul edilmesiyle birlikte hukuksal ve yapısal adımların atıldığı "ikinci aşamaya" geçildi. Sürecin ikinci aşamasında PKK'nın silahlarını bıraktığının "teyit ve tespitinden" sonra hayata geçirilmesi planlanan yasa değişikliklerinin çerçevesi netleştirilmeye başlandı.

İMRALI'DAN PEŞ PEŞE "UMUT HAKKI" ÇIKIŞLARI Bu süreçte İmralı'dan peşi sıra "umut hakkı" çıkışları gelmeye başladı. 16 Şubat'ta DEM Parti İmralı Heyeti ile 12. kez görüşen Abdullah Öcalan, "Kendim için değil sürecin ilerlemesi için" sözleriyle şartlarında iyileştirme talep etti. Öcalan'ın 26 Şubat'taki aile görüşünde de "Umut Hakkı"nı gündeme getirip statüsünde değişiklik talep ettiği iddia edildi. İddia Öcalan'ın yeğeni, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'dan geldi.



ÖCALAN: BENİM STATÜM AÇIĞA KAVUŞMALI



Aile görüşünde bulunan Ömer Öcalan'ın aktardığına göre İmralı'daki elebaşı, "Umut Hakkı önemlidir. Meclis'te de benim statüm konuşuldu. Elbette ki benim statüm önemlidir. Bunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsüdür' dedi.

Mehmet Öcalan'ın "Sizin buradan çıkmanızı ve daha özgür koşullarda olmanızı istiyoruz" şeklinde beyanı üzerine Öcalan'ın "Benim buradan çıkışım halkın çıkışıdır. Halkın çıkışı benim çıkışımdır" dediği iddia edildi.