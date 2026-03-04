İmralı "statü"kosu! Öcalan 10 günde ikinci kez "Umut Hakkı" istedi... Ahmet Türk'ü ve kayyumları gündeme getirdi
PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmeden 10 gün sonra ailesi ile yaptığı görüşmede de "Umut Hakkı"nı gündeme getirdi. "Statüm Kürtlerin statüsüdür" iddiasında bulunan Öcalan, "Benim buradan çıkışım halkın çıkışıdır. Halkın çıkışı benim çıkışımdır" gibi muğlak ifadeler kullandı. Öte yandan İmralıl, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan huzuru, Ahmetler huzura" sözlerine atıfla Ahmet Türk'ün göreve iadesini istedi. Kayyumların kalkmasını talep etti.
- PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, Terörsüz Türkiye raporunun çıkmasıyla 10 günde ikinci kez "Umut Hakkı" talep etti.
- Öcalan, kayyumların kalkmasını ve DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün göreve iade edilmesini istedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de "Öcalan huzuru, Ahmetler huzura" demişti.
Terörsüz Türkiye raporunun kabul edilmesiyle birlikte hukuksal ve yapısal adımların atıldığı "ikinci aşamaya" geçildi.
Sürecin ikinci aşamasında PKK'nın silahlarını bıraktığının "teyit ve tespitinden" sonra hayata geçirilmesi planlanan yasa değişikliklerinin çerçevesi netleştirilmeye başlandı.
İMRALI'DAN PEŞ PEŞE "UMUT HAKKI" ÇIKIŞLARI
Bu süreçte İmralı'dan peşi sıra "umut hakkı" çıkışları gelmeye başladı.
16 Şubat'ta DEM Parti İmralı Heyeti ile 12. kez görüşen Abdullah Öcalan, "Kendim için değil sürecin ilerlemesi için" sözleriyle şartlarında iyileştirme talep etti.
Öcalan'ın 26 Şubat'taki aile görüşünde de "Umut Hakkı"nı gündeme getirip statüsünde değişiklik talep ettiği iddia edildi.
İddia Öcalan'ın yeğeni, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'dan geldi.
ÖCALAN: BENİM STATÜM AÇIĞA KAVUŞMALI
Aile görüşünde bulunan Ömer Öcalan'ın aktardığına göre İmralı'daki elebaşı, "Umut Hakkı önemlidir. Meclis'te de benim statüm konuşuldu. Elbette ki benim statüm önemlidir. Bunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsüdür' dedi.
Mehmet Öcalan'ın "Sizin buradan çıkmanızı ve daha özgür koşullarda olmanızı istiyoruz" şeklinde beyanı üzerine Öcalan'ın "Benim buradan çıkışım halkın çıkışıdır. Halkın çıkışı benim çıkışımdır" dediği iddia edildi.
"KAYYUMLAR KALKSIN, AHMET TÜRK GÖREVE İADE EDİLSİN"
Öte yandan Abdullah Öcalan'ın kayyumların kalkmasını ve Ahmet Türk'ün göreve iade edilmesini istediği öne sürüldü.
Ömer Öcalan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Yerel yönetimler meselesi önemli meseledir. Öcalan bu görüşmede yerel yönetimlere büyük vurgu yaptı. Yani bir yandan merkezi yönetim, diğer yandan yerel yönetimler ve yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Yerinden yönetimin daha da aktif hale gelebilmesi için yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiği vurgusunu yaptı. Bu bağlamda, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden bahsetti. Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Sayın Ahmet Türk'ten bahsetti ve göreve dönmeleri gerektiğine işaret etti. Dolayısıyla artık göreve iade edilmeleri gerekiyor. Öcalan kayyum uygulamasının sona ermesine büyük anlam atfediyor.
BAHÇELİ: "ÖCALAN HUZURA, AHMETLER MAKAMA..."
Bilindiği üzere MHP lideri Devlet Bahçeli de "Umut Hakkı" ve kayyumlar konusunda peşi sıra yaptığı çıkışlarla gündeme geliyor.
"Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir"
Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası "Umut Hakkı"nı gündeme getiren İmralı'nın Terörsüz Türkiye raporunun ardından tekrar "statüsünü" gündeme getirmesi dikkat çeken bir detay olarak kayıtlara geçti.
İMRALI'DAN İKİNCİ ÇAĞRI GELDİ: ŞİMDİ NEGATİF AŞAMADAN POZİTİF AŞAMAYA GEÇME ZAMANI
Ayrıca İmralı'dan PKK'nın fesih yıl dönümü olan 27 Şubat'ta da çarpıcı bir çağrı geldi.
DEM Eş Genel Başkanları ve İmralı Heyeti üyeleri Ankara Çankaya'da elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını okudu.
"Kürtsüz Türk Türksüz Kürt olmaz"vurgusu yapan Öcalan mesajında, "Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz. Yeni bir siyaset dönemine, stratejisine kapı açılıyor. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıp, demokratik toplum ve hukuk temelli bir süreci açmayı hedefliyor ve her kesimi bu yönde imkân yaratmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz." dedi.