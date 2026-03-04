Müge Anlı'da Ramazan Arıkan'ın esrarengiz ölümü: "Babamı kimlerin zehirlediği açık"
Gündüz kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümünde 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan’ın ölümü masaya yatırıldı. Ankara ve Aydın’da taşınmazları, Dubai’de daireleri olduğu belirtilen Arıkan’ın doğal ölüm mü yaşadığı yoksa cinayet ihtimalinin mi söz konusu olduğu tartışılıyor. Arıkan'ın eski eşi hakkında ortaya çıkanlar ve kızının ifadeleri stüdyoda tansiyonu yükseltti.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu kez 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan'ın ölümü ele alındı.
ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ
44 yaşındaki üç çocuk babası Ramazan Arıkan, 16 Kasım günü Ankara'da eski eşinin evinde yaşamını yitirdi. İlk etapta doğal ölüm ihtimali üzerinde durulurken, ailesi olayın arka planının detaylı şekilde incelenmesini istedi.
"BÖYLE BİR ŞEY OLURSA SENİ YAŞATMAYIZ"
Eski eşi Sultan Hanım ile sorunlar yaşadığı belirtilen Arıkan'ın yeniden evlenmek istediği, bu durumun aile içinde krize yol açtığı iddia edildi. Ramazan Arıkan'ın kardeşleri eski eşinin ve kızı Sude'nin"Böyle bir şey olursa seni yaşatmayız"dediğini ifade etti.
KIZI SUDE'DEN ÇARPICI SÖZLER
Kızı Sude Arıkan ise yayında babasının kendisini evde istemediğini ve zaman zaman şiddet gördüğünü ifade etti. Babasının sık sık hastalandığını söyleyen Sude,"Babamın hastalık geçirdiğini biliyordum"dedi.
"BANA MANTIKLI GELMİYOR"
Saat 21.44'te eve giriş yaptığı belirtilen Sude'nin o geceye dair açıklamaları dikkat çekti. Adli Tıp Uzmanı Şevki Hoca, "Babana seslenip cevap alamadığın bana mantıklı gelmiyor" sözleri üzerine Sude, babasının sağlık sorunlarına vurgu yaptı.
MUSTAFA ÜNAL İDDİALARI
Yayına bağlanan tanıklar, Sultan Hanım'ın Mustafa Ünal ile yakınlaştığını, birlikte Dubai'ye gittiklerini ve ilişki yaşadıklarını iddia etti. Sultan Hanım'ın, Mustafa Ünal'a araba aldığı ve yüklü miktarda para verdiği öne sürüldü.
"MUSTAFA ÜNAL'A ARABA ALMIŞ"
Ayrıca Ramazan Arıkan'ın mal varlığından bazı ödemelerin Mustafa Ünal tarafından alındığı iddiaları da gündeme geldi. Mustafa Ünal'ın arkadaşının arkadaşı yayına bağlanarak "Sultan Hanım Mustafa Ünal'a araba almış"şeklinde konuştu.
BAŞKALARINA KARDEŞİM DİYE TANITTI
Sultan Hanım'ın eşinin vefatından üç gün sonra başka insanlara eşinin kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklamasını yaptığı ortaya çıktı. Sultan Hanım'ın Mustafa Ünal'ı başkalarına "erkek kardeşim" diye tanıtması ise olay oldu.
STÜDYODA GERİLİM YÜKSELDİ
Müge Anlı,"Aşk mıydı yoksa mal varlığı için mi evlenmesini istemiyordu?"sorusunu yöneltti. Canlı yayına bağlanan İbrahim Bey ise aşk görmediğini ifade etti.
"RAMAZAN KARŞILAMIYOR"
Ayrıca Ramazan Arıkan'ın arkadaşı İbrahim Bey,"Sultan hanımla Ramazan bizim dükkana geldi. Sultan Ramazan'ın hastane masraflarını karşılamadığını söyledi. Biz doktor bulduk ama Ramazan karşılamıyor dedi."
"KADINI TEHDİT ETTİ"
Öte yandan sözlerini sürdüren İbrahim Bey, "Abi evliliğine izi vermiyorum. Yeni biri olursa bölünür her şey diyerek Ramazan'ın konuştuğu kadını tehdit etmişti. Kocamla nasıl konuşursunuz biz evliyiz şeklinde kadını fırçalamıştı"dedi.
KIZINI DUBAİ'DE BIRAKIP DÖNDÜ
Sude'nin, annesinin Mustafa Ünal ile görüşmesine karşı çıktığı ve Mustafa Ünal'a mesaj attığı belirtildi. Ayrıca annesinin Sude'yi Dubai'de bırakarak Türkiye'ye döndükleri ortaya çıktı.
"ANNENİZ HER ŞEYİ MAHVETTİ"
Habibe Hala Sude'ye "Anneniz hepinizin içine sokup her şeyi mahvetti" şeklinde konuştu. Sude ise babasının vefat ettiği gün için "Ben bir ay öncesine kadar kardeşimin ve babamla pikniğe gittiğini bilmiyordum. Amcam vidoları attığı zaman öğrendim"dedi.
"BABAMI KİMLERİN ZEHİRLEDİĞİ AÇIK"
Ramazan'ın kızı sude "Babamı kimlerin zehirlediği açık ama dilim varmıyor" dedi.