Müge Anlı'da Ramazan Arıkan'ın esrarengiz ölümü: "Babamı kimlerin zehirlediği açık"

STÜDYODA GERİLİM YÜKSELDİ Müge Anlı,"Aşk mıydı yoksa mal varlığı için mi evlenmesini istemiyordu?"sorusunu yöneltti. Canlı yayına bağlanan İbrahim Bey ise aşk görmediğini ifade etti.

"RAMAZAN KARŞILAMIYOR" Ayrıca Ramazan Arıkan'ın arkadaşı İbrahim Bey,"Sultan hanımla Ramazan bizim dükkana geldi. Sultan Ramazan'ın hastane masraflarını karşılamadığını söyledi. Biz doktor bulduk ama Ramazan karşılamıyor dedi."

"KADINI TEHDİT ETTİ" Öte yandan sözlerini sürdüren İbrahim Bey, "Abi evliliğine izi vermiyorum. Yeni biri olursa bölünür her şey diyerek Ramazan'ın konuştuğu kadını tehdit etmişti. Kocamla nasıl konuşursunuz biz evliyiz şeklinde kadını fırçalamıştı"dedi.

KIZINI DUBAİ'DE BIRAKIP DÖNDÜ Sude'nin, annesinin Mustafa Ünal ile görüşmesine karşı çıktığı ve Mustafa Ünal'a mesaj attığı belirtildi. Ayrıca annesinin Sude'yi Dubai'de bırakarak Türkiye'ye döndükleri ortaya çıktı.