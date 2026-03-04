SARAN TEDESCO'YA DESTEK VERDİ: SONUNA KADAR BERABER YÜRÜYECEĞİZ Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sert eleştiriler alan Tedesco ile yaptığı görüşmede, "Biz seninle bir yola çıktık... Sonuna kadar beraber yürüyeceğiz" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

TEDESCO ANTALYA MAÇINDA DA YOKTU Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u konut ettiği maçta da aynı gerekçeyle kulübede yer almadı. Sarı-lavertliler söz konusu karşılaşmada Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Fenerbahçeson maçlarda aldığı sonuçlarla taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a elenen Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta ise berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, hastalığı nedeniyle tedavi gören teknik direktör Domenico Tedescoile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Gazetemiz TAKVİM'de yer alan habere göre Saran, bu görüşmede İtalyan teknik adama duyduğu güveni dile getirdi.

DAHA SEZON SONA ERMEDİ

SARAN, bu görüşmede "Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar almış olabiliriz. Ama daha sezon bitmedi. Süper Lig'de sadece 4 puan gerideyiz. Üstelik Galatasaray ile evimizde oynayacağız.Rakibimizin de zorlu maçları var. Futbolda her an her şey değişebilir" ifadelerini kullandı. Saran'ın Tedesco'ya "Biz seninle bir yola çıktık. Sonuna kadar beraber yürüyeceğiz"dediği, bu sözler üzerine İtalyan hocanın da çok duygulandığı gelen haberler arasında.

ASENSIO DA YOK

Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre sarı-laciverlilerin yıldız oyuncusu Marco Asensio, ağrıları nedeniyle Gaziantep kafilesinde yer almadı.