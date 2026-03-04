CANLI YAYIN
Geri

Domenico Tedesco ve Marco Asensio Gaziantep FK maçında yok!

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun sağlık sorunları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yer alamayacağını duyurdu. Sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, aynı gerekçeyle Antalyaspor deplasmanında da kulübede bulunmamıştı. Ayrıca takımın yıldızlarından Marco Asensio da maç kadrosuna dahil edilmedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Domenico Tedesco ve Marco Asensio Gaziantep FK maçında yok!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ağır enfeksiyon nedeniyle Gaziantep FK maçında takımın başında yer alamayacağını açıkladı.
  • Tedesco'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, Gaziantep FK maçında takımın teknik sorumluluğunu üstlenecek.
  • Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında da aynı sebeple kulübede yer almadı.
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Tedesco'ya olan güvenini dile getirerek, onunla yola devam edeceklerini belirtti.
  • Fenerbahçe, son maçlarda aldığı sonuçlarla taraftarına hayal kırıklığı yaşatırken, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak maçta takımın başında yer alamayacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak (Fotoğraf TAKVİM Foto Arşiv'e aittir)

"TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR"
Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir.

Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

ZEKİ MURAT GÖLGE KULÜBEDE OLACAK
Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Domenico Tedesco ve Marco Asensio Gaziantep FK maçında yok!-4

TEDESCO ANTALYA MAÇINDA DA YOKTU
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u konut ettiği maçta da aynı gerekçeyle kulübede yer almadı. Sarı-lavertliler söz konusu karşılaşmada Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

SARAN TEDESCO'YA DESTEK VERDİ: SONUNA KADAR BERABER YÜRÜYECEĞİZ
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sert eleştiriler alan Tedesco ile yaptığı görüşmede, "Biz seninle bir yola çıktık... Sonuna
kadar beraber yürüyeceğiz" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

Domenico Tedesco ve Marco Asensio Gaziantep FK maçında yok!-5

Fenerbahçeson maçlarda aldığı sonuçlarla taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a elenen Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta ise berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, hastalığı nedeniyle tedavi gören teknik direktör Domenico Tedescoile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Gazetemiz TAKVİM'de yer alan habere göre Saran, bu görüşmede İtalyan teknik adama duyduğu güveni dile getirdi.

DAHA SEZON SONA ERMEDİ
SARAN, bu görüşmede "Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar almış olabiliriz. Ama daha sezon bitmedi. Süper Lig'de sadece 4 puan gerideyiz. Üstelik Galatasaray ile evimizde oynayacağız.Rakibimizin de zorlu maçları var. Futbolda her an her şey değişebilir" ifadelerini kullandı. Saran'ın Tedesco'ya "Biz seninle bir yola çıktık. Sonuna kadar beraber yürüyeceğiz"dediği, bu sözler üzerine İtalyan hocanın da çok duygulandığı gelen haberler arasında.

ASENSIO DA YOK

Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre sarı-laciverlilerin yıldız oyuncusu Marco Asensio, ağrıları nedeniyle Gaziantep kafilesinde yer almadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler