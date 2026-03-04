CANLI YAYIN
CHP'li Özgür Özel'den oruçlu Nuri Aslan'a su içirmeye çalıştığını itiraf etti: "İçemezsen bu iş olmaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, su arıtma tesisi açılışında Ramazan ayı olduğu halde oruçlu olup olmadığını sormadan CHP'li İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a su içirmeye çalıştığını itiraf etti. Özel, "İçemem efendim dedi, içemezsen olmaz bu iş dedim, içeceksin dedim." dedi.

İstanbul'daki su arıtma tesisi açılışında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan ayını unuttuğunu kendi ağzıyla itiraf etti.

Özgür Özel Ramazan ayında Nuri Aslan'a su içirmeye çalıştı


Açılışta kürsüye gelen Özel, CHP'li İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile yaşadığı diyaloğu dalga geçer gibi gülerek anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır)

İÇEMEZSEN BU İŞ OLMAZ

Milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayında Aslan'a tesiste arıtılan sudan içmeyi teklif ettiğini itiraf etti. Oruçlu olup olmadığını sormadan Aslan'a su içirmeye çalıştığını belirten Özel,"Buraya açılışa geliyoruz, bilgi veriyor. Dedim hangi kalitede su? Dedi ki içme suyu kalitesinde. O zaman başkanım dedim, İstanbulluya içme suyu kalitesinde su veriyorsak, o suyun ilk bardağını sen içeceksin. İçemem efendim dedi, içemezsen olmaz bu iş dedim, içeceksin dedim."dedi.

CHP'li İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve açılışa katılanlar.

TEPKİ YAĞDI

Akşamları iftar programlarına katılan Özel'in Ramazan ayında oruç tutan bir Müslümana su içirmek için ısrar etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medyadan tepkiler

"Burdan kendisinin Ramazan ayından bihaber olduğu ortaya çıkar. Harbiden bu adamı çok aradılar mı? Gerçi böyle olmazsa nasıl parmağında oynatacaklar."

Sosyal medyadan tepkiler



UCUZ DİN SİMSARLIĞI

"Yav he he. Bu kadar ucuz din simsarlığı mı olur be. Nuri bey oruç tutuyorsa Allah kabul etsin de. Vesile ile Özgür bey oruçla alakası olmadığını, aklına bile getirmediğini itiraf etmiş. Akşama da utanmadan iftara katılır kitle bunu da alkışlar."

Sosyal medyadan tepkiler

"Bu kapasitede birine bırakın ülke teslim etmeyi muhtarlık teslim edilmez..."

