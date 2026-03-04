İstanbul'daki su arıtma tesisi açılışında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan ayını unuttuğunu kendi ağzıyla itiraf etti.Özgür Özel Ramazan ayında Nuri Aslan'a su içirmeye çalıştı
Açılışta kürsüye gelen Özel, CHP'li İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile yaşadığı diyaloğu dalga geçer gibi gülerek anlattı.
İÇEMEZSEN BU İŞ OLMAZ
Milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayında Aslan'a tesiste arıtılan sudan içmeyi teklif ettiğini itiraf etti. Oruçlu olup olmadığını sormadan Aslan'a su içirmeye çalıştığını belirten Özel,"Buraya açılışa geliyoruz, bilgi veriyor. Dedim hangi kalitede su? Dedi ki içme suyu kalitesinde. O zaman başkanım dedim, İstanbulluya içme suyu kalitesinde su veriyorsak, o suyun ilk bardağını sen içeceksin. İçemem efendim dedi, içemezsen olmaz bu iş dedim, içeceksin dedim."dedi.
TEPKİ YAĞDI
Akşamları iftar programlarına katılan Özel'in Ramazan ayında oruç tutan bir Müslümana su içirmek için ısrar etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
"Burdan kendisinin Ramazan ayından bihaber olduğu ortaya çıkar. Harbiden bu adamı çok aradılar mı? Gerçi böyle olmazsa nasıl parmağında oynatacaklar."
UCUZ DİN SİMSARLIĞI
"Yav he he. Bu kadar ucuz din simsarlığı mı olur be. Nuri bey oruç tutuyorsa Allah kabul etsin de. Vesile ile Özgür bey oruçla alakası olmadığını, aklına bile getirmediğini itiraf etmiş. Akşama da utanmadan iftara katılır kitle bunu da alkışlar."
"Bu kapasitede birine bırakın ülke teslim etmeyi muhtarlık teslim edilmez..."