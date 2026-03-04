CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır)



İÇEMEZSEN BU İŞ OLMAZ

Milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayında Aslan'a tesiste arıtılan sudan içmeyi teklif ettiğini itiraf etti. Oruçlu olup olmadığını sormadan Aslan'a su içirmeye çalıştığını belirten Özel,"Buraya açılışa geliyoruz, bilgi veriyor. Dedim hangi kalitede su? Dedi ki içme suyu kalitesinde. O zaman başkanım dedim, İstanbulluya içme suyu kalitesinde su veriyorsak, o suyun ilk bardağını sen içeceksin. İçemem efendim dedi, içemezsen olmaz bu iş dedim, içeceksin dedim."dedi.