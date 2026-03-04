Barış Falay ve Esra Ronabar’ın oğlu Mavi Rüzgar 17 yaşına bastı! Annesinin boyunu geçti
Kuruluş Osman’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay ve oyuncu eşi Esra Ronabar, oğulları Mavi Rüzgar’ın 17. doğum gününü duygusal mesajlarla kutladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımda, Mavi Rüzgar’ın annesinin boyunu geçtiği gözlerden kaçmadı.
Barış Falay ve Esra Ronabar çiftinin oğulları Mavi Rüzgar, 17 yaşına basarak delikanlılık yolunda dev bir adım attı. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Şahinşah Bey karakterine hayat veren Barış Falay ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Esra Ronabar, bu özel günü sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Anne Ronabar, oğlunun son haline ait karelerin altına "Hikayemizin en güzel yeri, artık 17!"notunu düşerek duygularını dile getirdi. Baba Barış Falay ise bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak, oğluna "Aslanım 17" sözleriyle seslendi.
MAVİ RÜZGAR'IN DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin oğlu Mavi Rüzgar'ın son hali, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Özellikle boyunun annesini geçmesi ve babasına olan benzerliği dikkat çeken genç Mavi Rüzgar için "Zaman ne çabuk geçiyor" yorumları yapıldı. Esra Ronabar ve Barış Falay'ın aile yaşantılarını gözlerden uzak, dingin bir şekilde sürdürmesi, bu nadir paylaşımların etkisini daha da artırdı.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: İLK BAKIŞTA AŞK
Bu mutlu tablonun temelleri yıllar öncesine, tiyatro sahnesinin tozlu kulislerine dayanıyor. Esra Ronabar, 7 Temmuz 2006 tarihinde hayatını Barış Falay ile birleştirmişti. Barış Falay, verdiği bir röportajda eşine olan duygularını anlatırken ilk görüşte aşka inandığını ifade etmişti.
Falay, Esra Ronabar ile tanışma hikayelerini anlatırken, 1995 yılında "Azizname" oyununda rol aldığı sırada, eşinin oyunu izlemeye geldiğini ve onu gördüğü ilk an aşık olduğunu belirtmişti. Usta oyuncu, o dönemde bu duygusunu fazlasıyla belli ettiğini, zamanla bu aşkın evlilik ve çocukla taçlandığını dile getirmişti.
Falay, "1995'te tiyatroda 'Azizname'yi oynuyordum. Eşim de aynı oyunu benden önce başka versiyonunda oynamış. Nasıl oynadığımızı görmeye gelmiş. Oyuna girmeden önce onu görmüştüm. İlk bakışta aşk bende olmuştu. Bunu da çok fazla belli etmiştim. Gel zaman, git zaman; bir baktık evlenmişiz, çocuğumuz olmuş falan"demişti.
