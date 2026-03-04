Barış Falay ve Esra Ronabar’ın oğlu Mavi Rüzgar 17 yaşına bastı! Annesinin boyunu geçti

Barış Falay ve Esra Ronabar çiftinin oğulları Mavi Rüzgar, 17 yaşına basarak delikanlılık yolunda dev bir adım attı. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Şahinşah Bey karakterine hayat veren Barış Falay ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Esra Ronabar, bu özel günü sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Anne Ronabar, oğlunun son haline ait karelerin altına "Hikayemizin en güzel yeri, artık 17!" notunu düşerek duygularını dile getirdi. Baba Barış Falay ise bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak, oğluna "Aslanım 17" sözleriyle seslendi.

Mavi Rüzgar'ın son hali sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

MAVİ RÜZGAR'IN DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin oğlu Mavi Rüzgar'ın son hali, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Özellikle boyunun annesini geçmesi ve babasına olan benzerliği dikkat çeken genç Mavi Rüzgar için "Zaman ne çabuk geçiyor" yorumları yapıldı. Esra Ronabar ve Barış Falay'ın aile yaşantılarını gözlerden uzak, dingin bir şekilde sürdürmesi, bu nadir paylaşımların etkisini daha da artırdı.