Hamaney

İKİ AŞAMADA TESPİT

Financial Times ise hesapları hesapları iki aşamada tespit ettiklerini belirtti. İlk olarak son aylarda diğer siyasi bahis piyasalarında yapılan bahislerin analizine dayanarak sunulan oranlara göre alışılmadık derecede büyük bahisleri belirleyen Financial Times, İran bahis piyasalarının birinde kendi büyüklüğündeki ortalama bir piyasaya göre 20 kat daha fazla sıra dışı bahis bulunduğunu vurguladı.

Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise cüzdanlar. Financial Times, ikinci olarak bu aykırı bahislerin incelenerek yalnızca İran ile ilgili piyasalara bahis yapan pozisyonlarının hiçbirini erken satmayan ve kusursuz bir geçmişe sahip olan cüzdanlar belirlendiğine dikkat çekti.



SALDIRIYI ÖNCEDEN BİLİYORLAR MIYDI?

Bu noktada özellikle 13 cüzdan dikkat çekiyor. Bunlardan 12'si hesaplarını saldırıdan sadece birkaç gün önce açmıştı. Bahislerinin büyük kısmı saldırıdan önceki 24 saat içinde yapılmıştı. Yani bu hesaplar saldırının bir gün içinde gerçekleşeceğine dair bahis oynuyorlardı.

Analize göre savaşa para yatıran hesapların ABD-İsrail saldırılarını önceden biliyor olma ihtimali büyük bir krizin işareti. Tahmin platformlarındaki kullanıcılar da çevrim içi konuşmalarda sık sık bu konuya dikkat çekiyor.



Financial Times, ayrıca olağandışı bahis kalıplarına dair bir gösterge daha bulduklarını belirtiyor. ABD'nin şubat ayındaki daha erken tarihlerde İran'ı vurup vurmayacağına ilişkin Polymarket'teki daha eski piyasalarda, son tarih yaklaştıkça başarıya ilişkin zımni olasılıkların (yatırımcıların ödediği fiyatlara göre belirlenen oranların) düştüğü görüldü. Ancak 28 Şubat'taki saldırı öncesinde, saldırıdan yaklaşık 20 saat önce zımni olasılıkta artış yaşandı.

Polymarket, Pentagon ve Beyaz Saray yorum taleplerine yanıt vermedi.