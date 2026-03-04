İSRAİL-ABD SALDIRISI ÖNCESİ BAHİS TRAFİĞİ
Özellikle ABD ve Çin'de büyük popülerlik kazanan kripto tabanlı tahmin piyasası olan Polymarket, cumartesi sabahı hava saldırılarından önce yapılan bahislerle dikkat çekti.
12 ŞÜPHELİ HESAP BÜYÜK KAZANDI
Küresel felaketleri ve askeri çatışmaları birer "kumar malzemesine" dönüştüren Polymarket'te 12 şüpheli hesap İran tahminleriyle büyük kazanç elde etti.
İsrail ile ABD'nin İran'a saldırdığı cumartesi sabahı, hava saldırılarından önceki günlerde 12 şüpheli hesap tarafından yapılan ve toplamda 330 bin dolarlık kar sağlayan, alışılmadık derecede büyük ve zamanlaması iyi ayarlanmış bir dizi bahis işleminin gerçekleştiği dikkat çekti.
SALDIRI GÜNÜNE BAHİS OYNADILAR
İngiliz Financial Times, çevrimiçi tahmin piyasası Polymarket'te, cumartesi gününe kadar saldırı düzenleneceğine dair toplam 66 bin 993 dolar bahis oynayan cüzdanlar tespit etti. Bu hesaplar tarafından yapılan bahislerin yaklaşık yarısı, saldırıdan önceki altı saat içinde gerçekleşti.
"YENİ BİR CÜZDAN ÇOK BÜYÜK OYNUYORSA NEDEN YAPTIĞINI MERAK ETMELİSİNİZ"
Finansal veri sağlayıcısı Unusual Whales'in CEO'su Matt Saincome, "Yeni bir cüzdan tek bir konuya çok büyük bir bahis oynuyorsa neden böyle yaptıklarını merak etmelisiniz. Bunu yapan ve yanılan insanları görüyoruz ama bu da belki de içeriden birinin işi olduğunu düşündürüyor."şeklinde konuştu.
İKİ AŞAMADA TESPİT
Financial Times ise hesapları hesapları iki aşamada tespit ettiklerini belirtti. İlk olarak son aylarda diğer siyasi bahis piyasalarında yapılan bahislerin analizine dayanarak sunulan oranlara göre alışılmadık derecede büyük bahisleri belirleyen Financial Times, İran bahis piyasalarının birinde kendi büyüklüğündeki ortalama bir piyasaya göre 20 kat daha fazla sıra dışı bahis bulunduğunu vurguladı.
Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise cüzdanlar. Financial Times, ikinci olarak bu aykırı bahislerin incelenerek yalnızca İran ile ilgili piyasalara bahis yapan pozisyonlarının hiçbirini erken satmayan ve kusursuz bir geçmişe sahip olan cüzdanlar belirlendiğine dikkat çekti.
SALDIRIYI ÖNCEDEN BİLİYORLAR MIYDI?
Bu noktada özellikle 13 cüzdan dikkat çekiyor. Bunlardan 12'si hesaplarını saldırıdan sadece birkaç gün önce açmıştı. Bahislerinin büyük kısmı saldırıdan önceki 24 saat içinde yapılmıştı. Yani bu hesaplar saldırının bir gün içinde gerçekleşeceğine dair bahis oynuyorlardı.
Analize göre savaşa para yatıran hesapların ABD-İsrail saldırılarını önceden biliyor olma ihtimali büyük bir krizin işareti. Tahmin platformlarındaki kullanıcılar da çevrim içi konuşmalarda sık sık bu konuya dikkat çekiyor.
Financial Times, ayrıca olağandışı bahis kalıplarına dair bir gösterge daha bulduklarını belirtiyor. ABD'nin şubat ayındaki daha erken tarihlerde İran'ı vurup vurmayacağına ilişkin Polymarket'teki daha eski piyasalarda, son tarih yaklaştıkça başarıya ilişkin zımni olasılıkların (yatırımcıların ödediği fiyatlara göre belirlenen oranların) düştüğü görüldü. Ancak 28 Şubat'taki saldırı öncesinde, saldırıdan yaklaşık 20 saat önce zımni olasılıkta artış yaşandı.
Polymarket, Pentagon ve Beyaz Saray yorum taleplerine yanıt vermedi.