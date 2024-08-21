F.Bahçe Başkanı Ali Koç Göztepe maçında yaşananları anlattı

Göztepe maçında yaşanan olaylarla ülke gündemine oturan F.Bahçe Başkanı Ali Koç yaşananları anlattı. Koç, "Ben tahrik etsem, sahaya mı inmem lazım. Bazı talimatlara aykırı hareketler yapmak zorundaydık ama mecburduk ama yapmak zorundaydık. Başka olaylar yaşansın istemedim. Ne oldu, tahliye kapıları açıldı, taraftarımız tribüne alındı, hiç olmazsa maçın kalan 40 dakikasını izlediler. Şampiyonlukların çalınmasına alıştık. Suçlu gösterilmeye alıştık. Ben fiili saldırıya uğruyorum. 'Yok efendim neden sahadayım?' Artık norma haline geldi. Haksızlıklar, bize yaşatılan zulüm... Biz alıştık" şeklinde konuştu.

Bu arada Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Kızılhan talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevkedildi.