Emekliye yüksek promosyon imkanı

Banka promosyonlarında yeni perde açıldı. Emeklilere, dul ve yetimlere yönelik kampanyalar hareketlenirken, promosyon tutarı 24 bin liraya kadar çıktı. Temmuz zammıyla artan maaşlar da çok sayıda emekliye bir üst dilimdeki promosyondan yararlanma yolunu açtı. İşte promosyon ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...



BANKALAR NE KADAR VERİYOR? YARARLANMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Aylığı '10 bin liranın altı' olanlara 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlara 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlara 10 bin, '20 bin lira ve üzeri' olanlara 12 bin liradan az promosyon verilemiyor. Kampanyalarla ek şartsız 15 bin liraya varan ödeme yapan bankalar bulunuyor. Emekli yakınını getirme, kartla alışveriş yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi şartlarla tutarı artıran bankalar da var. 2 banka 18 bin liraya varan ödeme yapıyor. Bir banka da tutarı 24 bin liraya kadar yükseltti.



MAAŞ ZAMMI NASIL YANSIDI?

Pek çok emekliye Temmuz itibariyle sadece yeni maaşıyla bile promosyonunu yükseltme imkanı doğdu. Zamlı aylığıyla bir üst maaş dilimine geçenler, güncelleme ile ödemesini artırabiliyor.



GÜNCELLEMEDE SINIR VAR MI?

Hayır. Hiçbir sınırlama yok. Gerek maaş zammıyla daha yüksek ödeme alabilecek emekliler gerekse yeni kampanyalarla promosyonunu artırmak isteyenler kendi bankasından ya da başka bankadan güncelleme yapabilir.



İADE NASIL HESAPLANACAK?

Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden güncellemeye imkan sağlıyor. Bazıları ise şubeye gitmeyi şart koşuyor. Güncelleme yapılırken önce iade tutarı hesaplanıyor. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Aynı bankada devam edilecekse bu tutar düşülerek yeni promosyon yatırılıyor. Başka bankaya geçilecekse hesaplanan tutar iade alınıyor.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR NASIL ARTIRACAK?

Aynı bankadan iki maaş alanların promosyonu, bunların toplamına göre hesaplanıyor. Ancak aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alma yolu açılıyor.

MAAŞA GÖRE ÖDEME ARALIĞI

- 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-17.000 TL promosyon

- 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-20.000 TL promosyon



- 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-22.000 TL promosyon



- 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-24.000 TL promosyon

Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarı sırasıyla şöyle...

- AKBANK: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 TL. Her fatura talimatına 500, toplamda 2.500 TL.

- ALBARAKA TÜRK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL. 2 fatura talimatına 1.000, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 TL.

- DENİZBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL.

- GARANTİ BBVA: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 TL.

- HALKBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL.

- ING: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 TL. Ayrıca otomatik fatura talimatlarına en fazla 3.000 TL.

- İŞ BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL.

- QNB FİNANSBANK: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 TL. Ayrıca market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim.

- TÜRKİYE FİNANS: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL. Emekli yakınını getirene her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 TL.

- VAKIFBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL. Ayrıca maaşını taşıyıp bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000, 12 ayda 12.000 liraya varan nakit ödeme.

- YAPI KREDİ: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 TL. 2 fatura talimatına 1.500, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 TL ek ödül.

- ZİRAAT BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL.

