Dursun Özbek: Yeşil saha futbolcuların yeri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili soruyu yanıtlayan Özbek, "Benim görevim saha içinde değil. Ben başkanım, başkanın görevleri arasında ne yapması gerektiği bellidir. Onun için yeşil saha futbolculara ait. Başkanın görevi bu işi yönetmektir" diye konuştu.

Özbek, "Transferlerden son derece memnunuz. Teknik ekibim son derece memnun. Bundan sonra artık takımın birbirine alışması... Zaten şampiyon kadroyu koruyoruz. O yüzden önümüzdeki günlerde performansı çok daha yukarı çıkmış bir Galatasaray izleyeceğiz" açıklamasını yaptı