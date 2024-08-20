Aslan’ın gözü Mendy’de

Gabriel Sara'yı rekor bedelle kadrosuna katan Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi temposunu düşünerek orta alanına bir takviye daha yapmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu sonrasında girişimlerine hız veren yönetimin Trabzonspor formasını giyen Batista Mendy ile ilgilendiği öğrenildi.

Bordo-Mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı ile sorunlar yaşadığı iddia edilen Fransız yıldız için şu ana kadar herhangi bir resmi girişim olmadığı ancak kısa süre içinde temas kurulabileceği belirlendi. Fransa'nın en ciddi yayın organlarından L'Equipe de Galatasaray'ın Mendy'yi istediğini ancak bu transfer için 10 milyon Euro civarında bir rakam ödemesini gerektiğini yazdı. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında Angers'ten 4.4 milyon Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu orta alanın yanı sıra savunmada da görev yapabiliyor.