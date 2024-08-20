Angelo geliyor: Beşiktaş kanat mevkisi transferinde mutlu sona ulaştı

Sezona Süper Kupa şampiyonluğu ve lige galibiyetlerle başlaya Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Edinilen bilgiye göre; Kartal, Chelsea'nin Brezilyalı futbolcusu Angelo Gabriel'de mutlu sona ulaştı. Hücum hattındaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 19 yaşındaki yıldız futbolcuyu ikna etti. Brezilyalı ismin bedelsiz kiralanacağı öne sürüldü. Oyuncu tarafı ile anlaşan Beşiktaş, Londra kulübüyle opsiyon müzakerelerini sürdürüyor. Futbola ülkesinin Santos takımında başlayan genç kanat, ardından Chelsea'ye transfer oldu.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Maviler'den geçen sezon Fransız ekibi Strasbourg'a kiralanan Angelo, bu sezon başında İngiliz takımına geri döndü. Ana mevkisi sağ kanat olan oyuncu, sol kanat ve on numara pozisyonunda da görev alabiliyor. Değeri 15 milyon Euro olan Angelo, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Strasbourg'da, 21 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu. Beşiktaş bu transferde sona gelirken yıldız oyuncunun gelecek olması camiada büyük sevinç yarattı. Bu transfer için bugün önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.