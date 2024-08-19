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Yine yeniden Weghorst

Aradığı golcüyü bulamayan Trabzonspor’da rota yeniden Wout Weghorst’a döndü. Hollandalı yıldız için yeni bir hamle geliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Yine yeniden Weghorst

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Sezonun başındaki 3 resmi maçta da gol atamayan, Rapid Wien'e 2 maçta da yenilip Avrupa Ligi'nde yarış dışı kalan, lige de golsüz Sivas beraberliğiyle başlayan Fırtına, yeni santrforunu arıyor. Forvet transferi yılan hikayesine dönen Trabzonspor'da ibre Paul Onuachu ve Weghorst arasında gidip gelirken, son olarak Rey Manaj ismi gündeme gelmişti. Ancak kulüp yetkilileri Weghorst'a son noktayı koymak için Burnley ile bir kez daha masaya oturacak. 1.97'lik golcünün bonservisini almak için Burnley kulübü ile yeniden girişimlerde bulunan Karadeniz ekibi, İngiliz takımının talep ettiği 5 milyon Euro'yu 4 milyon Euro seviyelerine çekerek bu transferi tamamlamak istiyor. Weghorst geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık olarak geçirdi. Hollandalı golcü çıktığı 30 maçta 7 gol, 4 asistlik skor üretti.

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