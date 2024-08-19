Wilfried Zaha’nın transferiyle ilgili önemli açıklamalar

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha'nın görüşmelerde bulunduğu eski takımı Crystal Palace'ın sahibi Steve Paris 31 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Parish, "Zaha'yı gözümü kırpmadan geri alırım. O tarihimizin bir parçası. Ne yazık ki bu yaz çeşitli nedenlerden dolayı bu mümkün olmayacak gibi görünüyor" ifadeleriyle transfer yarışından çekildiklerini belirtti. Zaha'nın adı Leicester, Newcastle United, Aston Villa ve Tottenham ile anılmaya devam ediyor.

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