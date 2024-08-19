Van Bronckhorst, Antalyaspor maçından sonra takımı överek umut dağıttı

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Antalyaspor maçından iddialı açıklamalar yaptı. Takımın başında çıktığı 3 resmi maçtan da zaferle ayrılan Hollandalı hoca sonuç kadar mücadelenin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Futbolcularım oyunun tamamında iyi savaştı. Onları kutluyorum. Herkes görevini yapmaya çalıştı" dedi.

BAŞLANGICI İYİ YAPAMADIK

Bekledikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Hollandalı hoca, "Buna rağmen enerjimiz çok yüksekti. Çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu yüzden mutluyuz. Ancak 2. golü çok basit şekilde yedik. Geçişleri iyi yapmaya çalıştık. Tempolu bir oyun oynadık ama bu maçtan da öğreneceğimiz şeyler olacak" diye konuştu.



ÇİFTE KUPAYLA ŞOV YAPTILAR!

Beşiktaş'ın kazandığı Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa, maç öncesinde sahaya getirildi. Futbolcular ve teknik ekip, objektiflere poz verdi. Beşiktaşlı futbolcular ayrıca Seba'nın ölüm yıldönümü nedeniyle ısınmaya Seba'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.



EMİRHAN'IN 2 GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Beşiktaş'ın stoper bölgesini güçlendirmek için transfer ettiği Emirhan Topçu, Antalyaspor karşısında sol bek pozisyonunda görev aldı. Siyah-Beyazlı formayı ilk kez Samsunspor karşısında son 12 dakikada forma giyen Emirhan'ın attığı 2 gol ofsayta takıldı.

NDOUR ASİSTLE BAŞLADI

Beşiktaş'ın yeni transferi Ndour dün ilk kez Siyah-Beyazlı formayı giydi. İtalyan futbolcu 68'de oyuna girdi. Ndour Muçi'nin attığı golde asist yaptı. Genç oyuncu forma giydiği sürede büyük beğeni kazandı.