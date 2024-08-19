PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Van Bronckhorst, Antalyaspor maçından sonra takımı överek umut dağıttı

Başlangıcı iyi yapamadıklarını söyleyen başarılı hoca, “Enerjimiz yüksekti.Tempolu bir oyun oynadık. Bu maçtan dersler çıkaracağız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Van Bronckhorst, Antalyaspor maçından sonra takımı överek umut dağıttı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Antalyaspor maçından iddialı açıklamalar yaptı. Takımın başında çıktığı 3 resmi maçtan da zaferle ayrılan Hollandalı hoca sonuç kadar mücadelenin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Futbolcularım oyunun tamamında iyi savaştı. Onları kutluyorum. Herkes görevini yapmaya çalıştı" dedi.

BAŞLANGICI İYİ YAPAMADIK
Bekledikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Hollandalı hoca, "Buna rağmen enerjimiz çok yüksekti. Çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu yüzden mutluyuz. Ancak 2. golü çok basit şekilde yedik. Geçişleri iyi yapmaya çalıştık. Tempolu bir oyun oynadık ama bu maçtan da öğreneceğimiz şeyler olacak" diye konuştu.

ÇİFTE KUPAYLA ŞOV YAPTILAR!
Beşiktaş'ın kazandığı Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa, maç öncesinde sahaya getirildi. Futbolcular ve teknik ekip, objektiflere poz verdi. Beşiktaşlı futbolcular ayrıca Seba'nın ölüm yıldönümü nedeniyle ısınmaya Seba'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

EMİRHAN'IN 2 GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Beşiktaş'ın stoper bölgesini güçlendirmek için transfer ettiği Emirhan Topçu, Antalyaspor karşısında sol bek pozisyonunda görev aldı. Siyah-Beyazlı formayı ilk kez Samsunspor karşısında son 12 dakikada forma giyen Emirhan'ın attığı 2 gol ofsayta takıldı.

NDOUR ASİSTLE BAŞLADI
Beşiktaş'ın yeni transferi Ndour dün ilk kez Siyah-Beyazlı formayı giydi. İtalyan futbolcu 68'de oyuna girdi. Ndour Muçi'nin attığı golde asist yaptı. Genç oyuncu forma giydiği sürede büyük beğeni kazandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Mesai saatleri yeniden ayarlanıyor: Hazırlıklar başladı! Çalışma hayatına ilişkin hangi adımlar atılacak?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hala arzda büyük çıkış! 50 milyar sınırı aşıldı | Borsa İstanbul BIST 100’de son durum ne?
Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır
HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor! 8 derece birden artacak! | 19 Ağustos 2024 hava durumu
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında suikast! Filistinli iş insanı maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı
ÖZEL | Giovanni van Bronckhorst’tan Jose Mourinho’nun Süper Lig sözlerine yanıt
İngiliz diplomat Mark Smith, soykırımcı İsrail’e silah satışı yapılması nedeniyle istifa etti: İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır
Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada: ABD pembe tablo çiziyor
Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam’ın o filmi yarışmacının sonu oldu! Selvi Boylum Al Yazmalım sandı doğrusu...
Katil Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal hamle: Psikolojisi bozuk raporu sunarak tahliyesini istediler
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler
Yeni Çernobil’e geri sayım! ABD’den kritik Ukrayna uyarısı: İngiltere’ye kadar uzanacak
Dört dörtlük Kartal! Beşiktaş Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2 yendi
Netanyahu Hizbullah radarında! Evinin üzerinde İHA görüldü jetler havalandı: İsrail’de büyük panik
SON DAKİKA