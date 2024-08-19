Bordo-Mavili takımın prensip anlaşmasına vardığı Hyun-Seok Hong'un geliş programı netleşti. Güney Koreli orta sahanın, bugün Türkiye'ye gelmesi ve sağlık kontrolünün ardından takıma dahil olması hedefleniyor.

Yaklaşık 4 milyon Euro bedelle bu transferi sonuçlandıracak olan Bordo-Mavililer, kulübüne ödemeyi ise taksitler halinde gerçekleştirecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da Hong ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyun planı hakkında oyuncuyu nerede kullanacağına dair bilgiler paylaştığı da gelen bilgiler arasında. Trabzonspor transferdeki yazışmaları kısa süre içerisinde sonuçlandırıp bu transferi resmen açıklayacak. Öte yandan Hong, UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan St. Gallen maçında forma giyemeyecek. Bunun sebebi ise, oyuncunun kulübü Gent ile Konferans Ligi maçı oynaması.