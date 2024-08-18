Jelert 11’e geçiyor

Teknik Direktör Okan Buruk'un Konya maçının son bölümünde oyuna giren Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'i, Young Boys ile deplasmanda oynanacak Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi. Buruk'un, 21 yaşındaki yıldızın hızına ve tekniğine güvendiği ve genç oyuncunun yapacağı etkili bindirmelerle pozisyon bulmayı hedeflediği ifade ediliyor.

PISA'NIN HEDEFİ CICALDAU

Sarı-Kırmızılı takımın yollarını ayırmak istediği Alexandru Cicaldau'ya İtalya Serie B takımlarından Pisa talip oldu. Çizme ekibinin Rumen orta sahayı kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.