İzmir’de olaylı gece

Göztepe- Fenerbahçe maçının ikinci yarısında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın devre arasında deplasman tribününe gitti. Koç, sarı-Lacivertli bazı taraftarlarının stadyuma girememesi ile ilgili taraftarlar ile görüştü. Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Saha kenarında ortalık bir anda karışırken taraftarların attığı su şişelerinden biri Ali Koç'un kafasına isabet etti. Fenerbahçe Başkanı bu sırada bir kişinin kendisini arkadan ittirmesi sonucu yerde kaldı. Ali Koç'un yerde kalması sonrasında güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti ve etkisiz hale getirdi. Şahsın daha sonra gözaltına alındığı belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, güvenlik görevlileri eşliğinde daha sonra protokol tribünündeki yerini aldı. Koç'un yerini almasından sonra maç kaldığı yerden devam etti.

YERE YIĞILDI

Fenerbahçe Başkanı Ali koç deplasman tribününden protokoldeki yerine dönerken saldırıya uğradı. Koç'a çok sayıda madde atıldı. Fenerbahçe Başkanı olay sonrası yere düştü.