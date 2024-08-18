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İzmir'de olaylı gece

Devre arasında deplasman tribününe giden Ali Koç, yerine dönerken bir kişinin saldırısına uğradı. Bir su şişesi de Ali Koç’un kafasına geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
İzmir’de olaylı gece

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Göztepe- Fenerbahçe maçının ikinci yarısında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın devre arasında deplasman tribününe gitti. Koç, sarı-Lacivertli bazı taraftarlarının stadyuma girememesi ile ilgili taraftarlar ile görüştü. Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Saha kenarında ortalık bir anda karışırken taraftarların attığı su şişelerinden biri Ali Koç'un kafasına isabet etti. Fenerbahçe Başkanı bu sırada bir kişinin kendisini arkadan ittirmesi sonucu yerde kaldı. Ali Koç'un yerde kalması sonrasında güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti ve etkisiz hale getirdi. Şahsın daha sonra gözaltına alındığı belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, güvenlik görevlileri eşliğinde daha sonra protokol tribünündeki yerini aldı. Koç'un yerini almasından sonra maç kaldığı yerden devam etti.

YERE YIĞILDI
Fenerbahçe Başkanı Ali koç deplasman tribününden protokoldeki yerine dönerken saldırıya uğradı. Koç'a çok sayıda madde atıldı. Fenerbahçe Başkanı olay sonrası yere düştü.

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