Masuaku’ya özel izin

Süper Lig'de ilk 11 seviyesinde oldukça iyi bir kadro kuran Beşiktaş'ta, yarın oynanacak maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Arthur Masuaku, Giovanni van Bronckhorst'tan ailevi gerekçelerden dolayı izin aldı. Demokratik Kongolu futbolcunun, Antalyaspor maçı kadrosunda olmayacağı öğrenildi.

PAULISTA'DAN MÜJDE VAR

Kartal'da sol bekte Emrecan Terzi'nin forma giymesi bekleniyor. Arthur Masuaku, bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 resmi maçta 1 asist performansı gösterdi. Öte yandan sakat Paulista'nın Antalyaspor karşısında oynayacağı gelen bilgiler arasında.