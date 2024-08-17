Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi Kerem Aktürkoğlu'ydu. Başta Spartak Moskova olmak üzere çok sayıda kulübün gündeminde olan milli oyuncunun ayrılık iddiaları yüksek sesle dile getirilmişti. Ayrıca Beşiktaş maçının devre arasında gösterdiği iddia edilen tepkiyle de gündemi meşgul eden Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor deplasmanında bu kez futboluyla ses getirdi. Teknik direktör Okan Buruk tarafından ilk 11'de görevlendirilen Kerem ilk yarıda Icardi'nin pasında attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu ikinci yarıda kafayla indirdiği topla da Barış Alper'e asist yaptı. Golünün ardından yine 'Harry Potter' sevinci yapan Kerem Aktürkoğlu için sosyal medyada "Kerem Potter geri döndü" yorumları yapıldı.

SARA VASATI AŞAMADI

Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transferi olan Gabriel Sara Konyaspor deplasmanına ilk 11'de sahaya çıktı. Genç orta saha oyuncusu beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın takım içindeki uyumsuzluğu dikkatlerden kaçmadı.

JELERT İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert de ilk kez takımının forması giydi. 21 yaşındaki futbolcu 84. dakikada oyundaki yerini aldı.