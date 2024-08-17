Ferdi’nin fiyatı: 40 milyon Euro+bonus

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun Brighton'ın teklifini kabul edip kulübe ayrılık isteğini bildirmesi üzerine Fenerbahçe'nin de İngiliz ekibiyle pazarlıklara başladığı öğrenildi. Kanarya'nın Ferdi için 35 milyon Euro bonservis + bonuslar öneren Brighton'dan 40 milyon Euro+ bonus talep ettiği ve iki takım arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. İngiliz ekibiyle her konuda anlaşma sağlayan 24 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için iki takımın anlaşmasını bekliyor. Öte yandan sakatlığını atlatan yıldız oyuncu Göztepe maçının kadrosunda da yer aldı.

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