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Dorgu için 15 milyon Euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Ferdi Kadıoğlu'nun yerine sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe Lecce'nin sol beki Patrick Dorgu için İtalyan ekibine resmi teklifte bulundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Dorgu için 15 milyon Euro

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Ferdi Kadıoğlu'nun yerine sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe Lecce'nin sol beki Patrick Dorgu için İtalyan ekibine resmi teklifte bulundu. Sarı-Lacivertliler'in 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için bonuslarla birlikte Çizme ekibine 15 milyon Euro önerdiği de Haberin detaylarında yer aldı. Sol kanatta da forma giyebilen genç oyuncunun kontratı 2027'de sona erecek. Ferdi'nin ayrılması halinde Dorgu için girişimlerin hız kazanacağı ifade ediliyor.

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