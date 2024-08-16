Kayıp aranıyor! Joao Pedro’ya ulaşılamıyor

Jose Mourinho'nun yeni sezon için kadroda düşünmediği Pedro'da kriz çıktı. Joao Pedro, takımdan ayrılmak için 3 milyon euroya yakın olan maaşının tamamını isterken, oyuncuya şu ana kadar gelen bir teklifin olmadığı da belirtildi. Öte yandan Joao Pedro'nun psikolojisinin bozulduğu ve kendini bir dağ evine kapattığı da iddialar arasında. Kulübün iletişime geçemediği Pedro'nun 2025 yılına kadar Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunuyor. İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezon Breziya ekiplerinden Gremio'ya kiralık gönderilmişti. Pedro'nun Gremio ile olan kiralık sözleşmesi ise geçtiğimiz ay sona ermişti.

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