İbrahim Sadiq sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar'da forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İbrahim Sadiq'ı transfer listesine eklediği belirtildi.

Kartal'ın bu transfer için önümüzdeki günlerde Hollanda ekibine resmi transfer teklifinde bulunacağı öğrenildi. Geçen yıl AZ Alkmaar'a transfer olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Sadiq, bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Almere City maçında 57 dakika sahada kalan yıldız oyuncu attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı.