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Gonçalo Guedes harekatı: Galatasaray kanat bölgesine transfer için gaza bastı

Galatasaray’ın Wolverhampton’da forma giyen Gonçalo Guedes’i takibe aldığı öne sürüldü. Portekizli futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024
Gonçalo Guedes harekatı: Galatasaray kanat bölgesine transfer için gaza bastı

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Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk, yaptığı açıklamada Zaha'nın İngiltere Premier Lig'e dönmek istediğini ve transfer görüşmeleri yaptığını ifade etmişti. Zaha, Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynanan maçta sonradan oyuna girmiş ve ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçında transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almamıştı. Fildişi Sahilili oyuncunun takımdaki durumu da belli değil. Bu gelişmelerin ardından Aslan, kanat transferi için gaza bastı.

HEDEFTEKİ PORTEKİZLİ
Sarı-Kırmızılı kulübün Wolverhampton forması giyen Portekizli kanat, Gonçalo Guedes için harekete geçtiği ifade edildi. Transferin durumunu Okan Buruk'un futbolcu hakkındaki raporu belirleyecek. 2027 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi olan Portekizli isim, geçen sezon devre arasında Villarreal'e kiralanmıştı. La Liga'da 17 maça çıkan Gonçalo Guedes, 3 gol ve 2 asist üretti. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

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