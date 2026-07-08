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Rutte'den özel teşekkür: Türkiye harika bir ev sahibi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki 36.⁠ ⁠Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci günü öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rutte, "Ankara’ya böyle harika bir ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. Hürmüz Boğazı tamamen açık olmalı, bu olmazsa olmazımız." dedi.

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Rutte'den özel teşekkür: Türkiye harika bir ev sahibi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki 36.⁠ ⁠Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci günü öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rutte'nin açıklamalarından satır başları: Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Ankara'ya böyle harika bir ev sahipliği için teşekkür ediyoruz.

NATO artık daha güçlü. Yüzde 5'lik hedefimiz vardı, bu yıl yüzde 4'e ulaşıyoruz.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (Haberin fotoğrafları Reuters ve EPA'dan alınmıştır.)NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (Haberin fotoğrafları Reuters ve EPA'dan alınmıştır.)

Hürmüz Boğazı tamamen açık olmalı, bu olmazsa olmazımız. Daha güçlü NATO daha güçlü birlik demek bu bilinçle hareket ediyoruz.

İran'ın nükleer silahının olmamasını sağlamak istiyoruz. ABD İran'ın ateşkesi ihlal etmesine karşılık verdi.

Rusya uzun vadeli bir tehdit olarak ele alınacak. NATO savunma harcamaları ABD ve Avrupa arasında eşitlendi.

Ukrayna'ya desteğimiz sürecek.

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Rutte'den özel teşekkür: Türkiye harika bir ev sahibi-2 Rutte'den özel teşekkür: Türkiye harika bir ev sahibi-3 Rutte'den özel teşekkür: Türkiye harika bir ev sahibi-4

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