Komşu'da Ceddin Deden şoku! Yunan basınında gündem Miçotakis'e Mehterli karşılama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Külliye'de 'Ceddin Deden' marşıyla karşılaması Yunan basınında adeta şok etkisi yarattı. Komşu medyası mehterin sözlerini tek tek tercüme edip 'Düşmanları yenmeye çağırıyor' diye derken ABD Başkanı Trump’ın Erdoğan’a övgüler yağdırıp CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını açıklaması da Atina'da dikkatlerden kaçmadı.
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi savaşlar, krizler gibi pek çok konuyla tüm dünyada bir numaralı gündem.
MİÇOTAKİS'E MEHTER MARŞI
Zirve için Ankara'ya gelen liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeniçeriler ve mehter takımı ile karşılandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabowski Miçotakis gelirken ise "Ceddin Deden" marşının çalındı.'Ceddin Deden' Marşı Yunan basınında gündem oldu!
CEDDİN DEDEN YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU
Özellikle Ceddin Deden detayı Yunan basınında gündem oldu. Sigmalive, "Erdoğan Miçotakis'i Osmanlı askeri marşıyla karşıladı" başlığını kullandı ve şu ifadeler yer verdi:
Söz konusu parça, 'Mehter Marşı' olarak da bilinen geleneksel Osmanlı askeri marşı 'Ceddin Deden'dir. Şarkının adı birebir 'Senin deden, senin atan' şeklinde tercüme edilmekte olup, eser 'Türk milletinin ve Osmanlı ordularının tarihi ihtişamını' övmektedir. Muhtemelen genel protokolün bir parçası olan bu sembolik hareket, Türk basınının ve sosyal medyanın gözünden kaçmamış ve buralarda aşağılayıcı/küçümseyici yorumlarla ele alınmıştır.
News 24/7 de "Recep Tayyip Erdoğan, Kiryakos Miçotakis'i Ankara'da Osmanlı askeri marşı 'Ceddin Deden' ile karşıladı." dedi ve şu ifadeleri kullandı:
"Ceddin Deden, Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü askeri bando teşkilatı olan Mehter geleneğine aittir. Bu bandolar askeri bir role sahipti ve Osmanlı ordusunun yürüyüşleri ile seferlerine eşlik etmek için kullanılırdı."
"DÜŞMANLARI YENMEYE ÇAĞIRIYOR"
Banking News ise "Türkiye Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in kabul töreninde çalınan müzik, sosyal medyada tartışmalara yol açmaya başladı. Ceddin Deden, Osmanlı askeri müziğinin (Mehter) en ünlü marşlarından biridir ve Osmanlı askeri geleneğinin sembolüdür. Şarkının sözleri, Türk milletini, askeri tarihini ve vatanseverliğini överken, ataların cesaretine, Türk askerlerinin şanına ve düşmanlara karşı kararlılığına da değinir. Yaygın olarak dolaşan çeviriye göre, şarkı ataların ve kökenin gurur kaynağı olduğunu, Türk milletini ebediyen kahraman olarak nitelendirdiğini ve ordularının dünya çapında şan kazandığını belirtir. Aynı zamanda, milleti milliyetçiliği sevmeye ve yenilgiye ve aşağılanmaya mahkum düşmanlarını yenmeye çağırır." ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLERİ DE RADARDA
To Vima ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldıracaklarını söylemesine dikkat çekti. Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik övgülerini vurgulayan To Vima "Atina'da, Donald Trump'ın hem Erdoğan'a şahsen hem de genel olarak Türkiye'nin bölgedeki rolüne yönelik bir dizi övgü dolu söz sarf ettiği dikkatlerden kaçmadı." ifadelerini kullandı.