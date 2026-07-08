Komşu'da Ceddin Deden şoku! Yunan basınında gündem Miçotakis'e Mehterli karşılama

7/24 News News 24/7 de "Recep Tayyip Erdoğan, Kiryakos Miçotakis'i Ankara'da Osmanlı askeri marşı 'Ceddin Deden' ile karşıladı." dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Ceddin Deden, Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü askeri bando teşkilatı olan Mehter geleneğine aittir. Bu bandolar askeri bir role sahipti ve Osmanlı ordusunun yürüyüşleri ile seferlerine eşlik etmek için kullanılırdı."

Banking News "DÜŞMANLARI YENMEYE ÇAĞIRIYOR" Banking News ise "Türkiye Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in kabul töreninde çalınan müzik, sosyal medyada tartışmalara yol açmaya başladı. Ceddin Deden, Osmanlı askeri müziğinin (Mehter) en ünlü marşlarından biridir ve Osmanlı askeri geleneğinin sembolüdür. Şarkının sözleri, Türk milletini, askeri tarihini ve vatanseverliğini överken, ataların cesaretine, Türk askerlerinin şanına ve düşmanlara karşı kararlılığına da değinir. Yaygın olarak dolaşan çeviriye göre, şarkı ataların ve kökenin gurur kaynağı olduğunu, Türk milletini ebediyen kahraman olarak nitelendirdiğini ve ordularının dünya çapında şan kazandığını belirtir. Aynı zamanda, milleti milliyetçiliği sevmeye ve yenilgiye ve aşağılanmaya mahkum düşmanlarını yenmeye çağırır." ifadelerini kullandı.