Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı sıra ödeme planında
Fenerbahçe, sağ kanat transferinde Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki İngiliz yıldızın bonservisi için Marsilya ile ödeme planı ve son mali şartları görüşüyor.
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona yaklaştı. İngiliz yıldızla anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, bonservis bedelinin ödeme planı ve son mali şartlar için Marsilya ile görüşmelerini sürdürüyor.
FENERBAHÇE GREENWOOD İLE ANLAŞTI
A Spor'un haberine göre yeni sezon öncesi hücum hattına üst düzey bir sağ kanat kazandırmak isteyen Fenerbahçe, Mason Greenwood ile ilgili yürütülen süreçte önemli bir aşamayı geride bıraktı.
Sarı-lacivertli yönetim, 24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için Marsilya ile kulüpler arasındaki mali görüşmelerin sonuçlanması gerekiyor.
MARSİLYA İLE ÖDEME PLANI GÖRÜŞÜLÜYOR
Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki pazarlığın merkezinde bonservis bedelinin ödeme takvimi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, toplam maliyeti uzun vadeye yayacak bir plan üzerinde çalışıyor.
Marsilya'nın ödeme planına onay vermesi halinde transferde resmi süreç başlayacak. Fenerbahçe yönetimi, kulüpler arasındaki son detayları kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor.
İLK TEKLİFİN ARDINDAN RAKAM YÜKSELDİ
Fenerbahçe'nin Marsilya'ya yaptığı ilk teklif 35 milyon euro seviyesindeydi. Fransız kulübünün bu rakamı kabul etmemesinin ardından paket 45 milyon euro ve bonuslar seviyesine çıkarıldı.
Taraflar, toplam bonservis bedelinden çok ödemenin kaç taksitte ve hangi tarihlerde yapılacağı üzerinde çalışıyor. Transferin kaderini ödeme planında sağlanacak uzlaşma belirleyecek.
GREENWOOD'UN DEĞERİ 55 MİLYON EURO
Mason Greenwood'un güncel piyasa değeri 55 milyon euro. İngiliz futbolcunun Marsilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
Ana mevkisi sağ kanat olan Greenwood, santrfor ve ikinci forvet bölgelerinde de görev yapabiliyor. İki ayağını etkili kullanabilmesi, ceza sahasındaki bitiriciliği ve bire bir oyunlardaki kalitesi oyuncuyu Fenerbahçe'nin hücum planı için önemli bir seçenek haline getiriyor.
2025-2026 SEZONUNA DAMGA VURDU
Mason Greenwood, 2025-2026 sezonunda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmaya çıktı. İngiliz yıldız, bu maçlarda 26 gol ve 11 asist üreterek 37 gole doğrudan katkı sağladı.
Greenwood, Ligue 1'de de sezonun en etkili hücum oyuncuları arasında yer aldı. Le Havre karşısında bir maçta 4 gol atan futbolcu, Marsilya formasıyla bu başarıya Jean-Pierre Papin'den sonra ulaşan ilk isim oldu.
MASON GREENWOOD KİMDİR?
Mason Will John Greenwood, 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. 1.81 boyundaki futbolcu sağ kanat, santrfor ve ikinci forvet bölgelerinde görev yapıyor.
Manchester United altyapısında yetişen Greenwood, İngiliz ekibinde A takıma kadar yükseldi. Premier Lig'de gösterdiği performansın ardından 2023-2024 sezonunu Getafe'de kiralık geçirdi.
Greenwood, 2024 yazında Manchester United'dan Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde hücum hattının merkez isimlerinden biri haline gelen oyuncu, İngiltere A Milli Takımı'nda da 1 kez forma giydi.
MEVCUT MAAŞI 5,45 MİLYON EURO
Mason Greenwood'un Marsilya'daki tahmini yıllık brüt sabit maaşı 5,45 milyon euro. Haftalık ücreti yaklaşık 104 bin 800 euro seviyesinde bulunuyor.
Fenerbahçe ile oyuncu arasında varılan anlaşmanın mali şartları henüz açıklanmadı. Sarı-lacivertli kulübün Greenwood'a Marsilya'daki ücretinin üzerinde bir paket sunduğu biliniyor.
FENERBAHÇE'DE İMZA İÇİN GERİ SAYIM
Fenerbahçe, oyuncu tarafındaki görüşmeleri olumlu şekilde tamamladıktan sonra bütün ağırlığını Marsilya ile yapılan pazarlığa verdi.
Ödeme planında sağlanacak anlaşma, transferin önündeki son büyük engeli kaldıracak. Sarı-lacivertliler, kulüpler arasındaki işlemleri tamamlayarak Greenwood'u İstanbul'a getirmek istiyor.