Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı sıra ödeme planında

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona yaklaştı. İngiliz yıldızla anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, bonservis bedelinin ödeme planı ve son mali şartlar için Marsilya ile görüşmelerini sürdürüyor. FENERBAHÇE GREENWOOD İLE ANLAŞTI A Spor'un haberine göre yeni sezon öncesi hücum hattına üst düzey bir sağ kanat kazandırmak isteyen Fenerbahçe, Mason Greenwood ile ilgili yürütülen süreçte önemli bir aşamayı geride bıraktı. Sarı-lacivertli yönetim, 24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için Marsilya ile kulüpler arasındaki mali görüşmelerin sonuçlanması gerekiyor.

Mason Greenwood Fenerbahçe forması giymeye çok yakın MARSİLYA İLE ÖDEME PLANI GÖRÜŞÜLÜYOR Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki pazarlığın merkezinde bonservis bedelinin ödeme takvimi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, toplam maliyeti uzun vadeye yayacak bir plan üzerinde çalışıyor. Marsilya'nın ödeme planına onay vermesi halinde transferde resmi süreç başlayacak. Fenerbahçe yönetimi, kulüpler arasındaki son detayları kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor. İLK TEKLİFİN ARDINDAN RAKAM YÜKSELDİ Fenerbahçe'nin Marsilya'ya yaptığı ilk teklif 35 milyon euro seviyesindeydi. Fransız kulübünün bu rakamı kabul etmemesinin ardından paket 45 milyon euro ve bonuslar seviyesine çıkarıldı. Taraflar, toplam bonservis bedelinden çok ödemenin kaç taksitte ve hangi tarihlerde yapılacağı üzerinde çalışıyor. Transferin kaderini ödeme planında sağlanacak uzlaşma belirleyecek. Takvim Kaynak Tercihleri