Londra'dan Başkan Erdoğan ile Starmer arasında savunma anlaşması iddiası: Detayları gizli tutulacak
Londra merkezli Middle East Eye'ın iddiasına göre, Türkiye ve İngiltere arasında her iki ülkeyi savunma ve siber güvenlik alanında birbirine bağlayacak kapsamlı bir anlaşma imzalanıyor. Başkan Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'ın bugün imza atacağı anlaşmanın detaylarının gizli tutulacağı öne sürüldü.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için liderler Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelirken İngiltere ile Türkiye'nin yeni bir savunma ortaklığı anlaşması imzalayacağı öne sürüldü.
TÜRKİYE VE İNGİLTERE ARASINDA SAVUNMA ANLAŞMASI İDDİASI
Londra merkezli Middle East Eye'ın İngiliz kaynaklara atıf yaptığı habere göre anlaşma her iki ülkeyi de yakın bir iş birliği ile bağlayacak.
Middle East Eye'a konuşan kaynaklara göre söz konusu anlaşma, her iki ülkenin de savunma alanındaki her konuda birbirlerini desteklemesini, kendi savunma sanayilerinde iş birliği yapmasını, terörle mücadeleyi, hibrit tehditleri ve siber güvenliği de kapsamasını zorunlu kılıyor. Yetkililer anlaşmanın kapsamlı olacağını belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN VE STARMER İMZA ATACAK
Londra merkezli gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bugün imza atmasının beklendiğini öne sürdü.
Söz konusu anlaşmanın Fransa ve Yunanistan arasında 2021'de imzalanan ikili savunma anlaşmasıyla aynı mahiyette olduğu belirtildi. Söz konusu anlaşma karşılıklı bir savunma şartı içeriyordu. Ancak kaynaklar, Türkiye ile İngiltere arasındaki belgenin benzer bir şart içerip içermediği konusunda bilgi vermekten kaçındı.
ANLAŞMANIN DETAYLARI GİZLİ KALACAK
Kaynaklar, hükümlerin hassasiyetini vurgulayacak şekilde, Ankara ve Downing Street'in belgenin metnini yayımlamasının beklenmediğini belirtti.
Türkiye ve İngiltere, nisan ayında "iki ülke arasında NATO müttefikleri ve stratejik ortaklar olarak diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi" amaçlayan bir Stratejik Ortaklık Çerçevesi imzalamıştı.
Türkiye ve İngiltere Ankara'nın geçtiğimiz mart ayında ise milyarlarca dolarlık bir anlaşmayla Eurofighter Typhoon savaş jetleri satın alma kararının almıştı.