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Emekliye 5'li kazanç

Bu yıl emekli olanlar hem 2025’e göre yüksek güncelleme rakamlarından yararlanacak, hem de taban maaş, promosyon ve enflasyon artışlarını alacak. İndirim imkanları yeni emekliler için de geçerli olacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024
Emekliye 5’li kazanç

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2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesinden sonra birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. Bir yandan indirim kampanyaları devam ederken Ocak-Temmuz artışları da maaşlara yansıdı. Bunların dışında taban promosyon miktarları artırılırken taban maaş yeniden belirlendi. Bütün bu gelişmelerden mevcut emekliler yararlanırken bu yıl emekli olacaklar da etkilenecek.

NELER DEĞİŞECEK?
Bu yıl emekli olacak sigortalılar için beş ayrı gelişme de yaşanacak.

Birincisi hem geçtiğimiz Ocak'taki yüzde 49.25 hem de Temmuz ayında yapılan yüzde 19.31- 24.73 artışlardan sadece mevcut emekliler değil, bu yıl emekli olacak sigortalılar da yararlanacak. Bu artışlar, bu yıl emekli aylığı bağlanacak herkese yansıtılacak. Böylece maaşların içinde 2024 yılı yüzde 86.16 oranındaki artış da olacak

İkincisi taban aylık da yaşanacak. Taban aylık tutarı da yeni düzenleme ile 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Bundan yeni emekliler de yararlanacak. Emeklilik için başvuran kişilere, hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altındaysa 12 bin 500 lira yatırılacak.

Üçüncü imkan promosyonla verilecek. Temmuz ayında yapılan enflasyon artışıyla birlikte emeklilerin maaş dilimleri değişti. Buna göre taban miktarları yükselen promosyonlar da birçok emekli için değişmiş oldu. 4 farklı maaş dilimine göre farklı ödeme yapılırken, emekliler için 24 bin liraya varan promosyon imkanı ortaya çıktı. Yeni emekliler de aylığı bağlanır bağlanmaz promosyon başvurusu yapıp, kampanyalardan yararlanabilecek.

Dördüncü imkan ise indirim kampanyaları ile olacak. Emekliler için devreye alınan yüzlerce firmanın katıldığı indirim kampanyaları hem mevcut emekliler için hem de yeni emekli olacak sigortalılar için geçerli olacak. emekliler.gov.tr adresinde listelenen kamu, özel sektör ve banka indirim kampanyalarından herkes yararlanacak.

Beşinci imkan ise bu yıl emekli olacaklar için geçerli olacak. Emekli maaşı hesaplanırken kullanılan güncelleme parametreleri, enflasyon ve büyüme rakamlarından oluşuyor. Buna göre 2024 yılında emekli olacaklar için 2023 yılı rakamları geçerli olacak. 2023'de hem enflasyonun yüksek çıkması hem de büyümenin yüksek olması 2024'deki güncelleme rakamını yukarı taşıdı. Buna göre 2025'de emekli olacaklar için 2024 rakamları geçerli olacak. 2024 yılı enflasyon ve büyüme tahminleri 2023'ün gerisinde kalıyor. Bu yüzden 2024'de 1.66 olan güncelleme katsayısı 2025'de 1.33'ler seviyesine inecek. Bu da 2024'u avantajlı yapıyor.

NE YAPMAK LAZIM
Emeklilere sunulan imkanlardan yararlanmak için emeklilik dilekçesinin verildiği tarih önem taşıyor. Emeklilik başlangıcı dilekçenin verildiği aydan sonraki ayın başı olarak kabul ediliyor. Yani Ağustos ayında herhangi bir günde dilekçe veren bir sigortalının emekliliği 1 Eylül itibariyle başlatılıyor. Maaş hesabı da 1 Eylül itibariyle yapıldığı için maaş ödeme gününde fark veriliyor. Dolayısıyla Aralık ayından önce dilekçe vermek gerekiyor. Çünkü Aralık ayında dilekçe veren bir sigortalının emeklilik hesabı 1 Ocak 2025'te başlamış olacak.

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