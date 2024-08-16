Crespo-Başakşehir flörtü!

Daha önce Antalyaspor'un talip olduğu Miguel Crespo'nun, Başakşehir FK'ya önerildiği belirtildi. Yıldız futbolcu ve temsilcisinin, Fenerbahçe yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Teknik direktör Jose Mourinho tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Portekizli futbolcu, bu sezon hiçbir resmi karşılaşmada forma giyemedi. Geçen sezon La Liga kulübü Rayo Vallecano'ya kiralanan ve sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri dönen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek yıla kadar devam ediyor.

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