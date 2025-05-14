1996 1997 1999 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu çıktı! Kadın-erkek prim, gün ve yaş hesabı
Türkiye'de emeklilik sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı üçlüsü üzerine inşa ediliyor. Ancak bu kriterlerin dışında, bazı özel durumlar ve yasal avantajlar sayesinde erken emeklilik de mümkün olabiliyor. Son dönemde çalışanların en çok merak ettiği konular arasında ise "Nasıl erken emekli olurum?" sorusu öne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 13:14