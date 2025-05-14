1996 1997 1999 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu çıktı! Kadın-erkek prim, gün ve yaş hesabı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bireylerin emeklilik sürecini doğrudan etkileyen yasal düzenlemelerle her yıl gündemde kalmaya devam ediyor. Emekliliğini planlayan milyonlarca kişi için kritik unsur, sigorta prim ödeme başlangıç tarihi ile doğru orantılı olarak belirlenen yaş ve prim gün şartları oluyor. 1995 ile 2008 yılları arasında SGK girişi olan kadın ve erkek çalışanlar için hazırlanan yeni tablo ise adeta erken emeklilik için yol haritası niteliğinde.