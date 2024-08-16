Başakşehir Avrupa’da gümbür gümbür ilerliyor: Yeni rakibi St. Patricks

Başakşehir Avrupa'da gümbür gümbür ilerliyor... Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Turuncu-Lacivertliler 3.Eleme Turu rövanş maçında ilk maçta 1-0 yendiği Gürcistan ekibi Iberia'yı bu kez 2-0'lık skorla devirerek adını Konferans Ligi Play-Off'una yazdırdı. Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. 2. devre üstün bir futbol sergileyen İstanbul ekibi 50'de Piatek ile 1-0 öne geçti. 61'de bu kez Pelkas'ın attığı golle skoru 2-0 yapan Başakşehir Play-Off vizesi aldı.



YENİ RAKİP ST. PATRICKS

Başakşehir Konferans Ligi Play-Off'un da İrlanda temsilcisi St. Patricks ile karşılaşacak. Ekibimiz ilk maçı 22 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

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