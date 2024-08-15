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Zaha çıkmazı: Galatasaray'ın Fildişili yıldızı transferde vergiye takıldı

Zaha, İngiliz ekiplerinden Galatasaray’da kazandığı yıllık net 8 milyon Euro’yu talep ediyor. İngiltere’deki vergi oranının yüzde 50 olması nedeniyle kazancı yarı yarıya düşecek olan Zaha bu isteği çözülmezse takımda kalacak gibi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Zaha çıkmazı: Galatasaray’ın Fildişili yıldızı transferde vergiye takıldı

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Galatasaray'da takımdan ayrılmak istediğini yönetimi bildiren Fildişili yıldız Wilfried Zaha ile önemli bir gelişme yaşandı. Liecester City, Crystal Palace, Tottenhem, Aston Villa ve Newcastle United ile görüşmelerini sürdüren 31 yaşındaki futbolcu İngiltere'deki vergi sistemine takıldı. Ada ekiplerinden Galatasaray'dan aldığı yıllık 8 milyon Euro'luk maaşı talep eden Zaha'nın bu ülkedeki vergi sistemi nedeniyle kazancının yüzde 50 oranında kesileceği öğrenildi.

Zaha'nın görüştüğü kulüplerden bu nedenden dolayı ücretini garanti olarak istediği ifade ediliyor. Söz konusu takımların bu talebi karşılamaması durumunda tecrübeli futbolcunun Galatasaray'da kalması bekleniyor. Zaha, bilindiği gibi Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında teknik direktör Okan Buruk ile tartışma yaşamş ve Hatayspor maçının kadrosunda yer almamıştı. Güncel verilere göre 11 milyon Euro değer biçilen tecrübeli kanat oyuncusunun Galatasaray ile kontratı 2026'da sona erecek.

ZAHA'NIN KEYFİ YERİNDE
Ayrılma isteğini yönetime ileten tecrübeli futbolcunun dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmandaki keyifli halleri dikkat çekti. Yıldız futbolcunun teknik direktör Okan Buruk tarafından Konya maçının kadrosuna alınıp alınmayacağı merak konusu.

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