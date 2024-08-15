Hande Erçel, önceki gün Etiler'deki menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi. Gazeteciler ile geçtiğimiz aylarda İzmir'de başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı projesi hakkında konuşan Erçel, "Barış ne söylediyse ben de aynısını düşünüyorum. Gerçekten harika birisi... Setin tadı damağımızda kaldı. Keşke biraz daha sürseydi" diyerek güldü.

"HABERİNİZ OLUR"

Yaz tatilinden de bahseden Hande Erçel, "Hem iş hem tatilin olduğu bir yaz geçti. Daha da bitti sayılmaz ya. Daha yaz devam ediyor" dedi. Hakan Sabancı ile devam eden ilişkisi ve evlilik soruları karşısında ise Hande Erçel, "Olursa haberiniz olur ya... Şimdilik her şey yolunda ilerliyor" dedi.

Sabancı, sevgilisi Erçel'in bir dediğini iki etmiyor.



BARIŞ'A ÖVGÜLER!

Arduç, Hande Erçel için, 'şahane bir insan' demişti.