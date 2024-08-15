Göztepe’ye farklı kadro!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Göztepe ile oynanacak maçta rotasyona gitmesi bekleniyor. Lille'e karşı uzatmaya giden maçta yüksek efor sarf eden bazı oyuncular, Göztepe ile oynanacak maçta yedek kulübesinde oturacak ve hamle oyuncusu olarak şans bekleyecek.

Forvet hattında Dzeko'nun yerine En-Nesyri'nin şans bulabileceği öğrenildi. Ayrıca, Osayi ve İrfan Can Kahveci'nin de Göztepe ile oynanacak maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Osayi, İrfan Can Kahveci ve En-Nesyri, Lille ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. Jose Mourinho'nun özellikle bazı oyuncuların performansından memnun olmadığı da gelen haberler arasında.