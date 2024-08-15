Ferdi’nin yerine Reguilon

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi söz konusu. İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro teklif ettiği, Ferdi'nin de İngiltere'de oynamak istediği öğrenildi.

Sarı- Lacivertliler, milli oyuncunun ayrılık ihtimaline karşı sol bek arayışlarına başladı. Fenerbahçe'nin Ferdi sonrası Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon için hamle yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a gitmesi durumunda Reguilon'un transfer edilmesini istediği bildirildi. Kariyeri boyunca Real Madrid, Sevilla, Tottenham, Atletico Madrid ve Manchester United gibi kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki sol bek, 262 maçta 14 gol ve 25 asist kaydetti. Reguilon milli forma ile de 6 maça çıktı.