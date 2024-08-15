Bade İşçil’den yeşil ışık: Buyursun gelsin!

Bade İşçil, önceki gün Bebek sahilde giydiği çocuk şortu ile spor yaparken objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden İşçil, "Bu yıl tatilimi Hint Okyanusu'nda bulunan Mauritius Adası'nda yaptım ve çok da güzel oldu. Burada da tatil yaptım, bizim ülkemiz de çok güzel... Yurt dışı ile Türkiye'de tatil yapmak arasında pek bir fiyat farkı yok. Ben her zaman tatilimi ülkemde yapmak isterim, çünkü ülkem kazansın isterim" dedi.

"BUYURSUN GELSİN"

Aşktan yana yüzü gülmeyen İşçil, "Hayatımda hala biri yok. Bir türlü aradığım mutluluğu bulamadım" derken gazetecilerin "Romantik erkek mi, maço erkek mi seversiniz?" sorusuna ise "Benim için önemli olan kalp atışı... Şu andaki kalp atışımın ritimden fazlasını sağlayan biri varsa buyursun hemen gelsin" diyerek kalbinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu yineledi.