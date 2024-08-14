Yeni maaşa yeni promosyon

Temmuz ayında emekliler ile memurlar için yeni maaş artışları yapıldı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 24.73 enflasyon artışı alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 19.31 oldu. Öte yandan Meclis'ten geçen yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 TL'ye yükseltildi. Maaş artışları sonrası bankalar da promosyon kampanyalarını yeniledi. En yüksek ödemeler 20 bin liranın üzerine çıktı.

DİLİMLER DEĞİŞTİ

Daha önce promosyon alanlar açısından maaşları yükseldiği için farklı dilime geçenler için ek ödeme alma imkanı da doğdu. 10 bin liranın altı, 10 bin-15 lira arası, 15 bin- 20 bin lira arası ve 20 bin lira üstü şeklinde belirlenen maaş dilimleri değişenler, bankalarına müracaat ederek yeni promosyonlarını alabilecek. Taban promosyon miktarları 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken bankalar bu rakamların üzerine çıkarak üst rakam olarak 20 bin liranın üzerinde ödemeler yapmaya başladılar.

CAYMA HAKKI KULLANILACAK

Daha önce aldığı promosyonu artırmak isteyen emekliler yeni kampanyalardan yararlanabilecek. Öncelikle emeklinin promosyon aldığı bankaya müracaat ederek cayma hakkını kullanması gerekiyor. Böylece 3 yıllık alınan promosyonda kalan sürenin parası iade edilerek sözleşme sonlandırılacak. Örneğin 3 yıllığına 6 bin lira alan bir emekli bir yıl sonra cayma hakkı kullanırsa 4 bin lirayı iade etmesi gerekecek. İade işleminin ardından emekli aynı banka ya da farklı bir bankaya başvurarak yeniden 3 yıllık sözleşme yapacak ve yeni promosyonunu alacak. Bazı bankalar iade işlemi olmadan fark ödemesi de yapıyor. Başvuru için telefon bankacılığıyla da mobil bankacılık da kullanılabiliyor.



ŞARTLARA DİKKAT EDİN

Bankalar yüksek promosyon karşılığında çeşitli şartlar öne sürebiliyor. Oysa promosyon almak için sadece 3 yıllık maaş alma sözü yeterli oluyor. Fakat ek ödemeler için o bankanın ürünlerinden kullanmak, kredi çekmek, Otomatik fatura ödeme talimatı vermek gibi şartlar da bulunuyor. Bu yüzden yüksek promosyon almak istediğinizde size sunulan şartlara iyi bakmanız gerekiyor.