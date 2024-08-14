Süleyman Seba kabri başında anıldı

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan başkan Arat, "Süleyman ağabeyi Türkiye çok sevdi. Süleyman ağabey de Türkiye'yi çok sevdi. Vatanına milletine büyük hizmetler yaptı. Beşiktaş'a çok önemli hizmetler yaptı. Değerli gençler yetiştirdi. Evlatları olarak buradayız. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Süleyman ağabeyin yolu Beşiktaşlıların yoludur" ifadelerini kullandı. Törenin ardından Başkan Hasan Arat, Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu ve eski başkanı Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret etti.